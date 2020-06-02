الغانم يشارك عبر الفيديو باجتماع اللجنة التحضيرية الخامس لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم

02 يونيو 2020 || شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم في اجتماع اللجنة التحضيرية الخامس للمؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات دول العالم المزمع عقده في أغسطس المقبل في فيينا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي مشاركة الغانم في الاجتماع ممثلا عن المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي للمجموعة حيث سبق له وأن شارك في الاجتماعين الماضيين في جنيف والاجتماعين الأخيرين عبر تقنية الاتصال المرئي مؤخرا .

وأثار الغانم خلال الاجتماع عدة نقاط تتعلق بالقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ومنها قضايا تغير المناخ وقضايا اللاجئين والعمل والهجرة والتغيرات الديمغرافية في دول العالم اضافة الى بحث اخر تطورات أزمة فيروس كورونا الذي أدرج في الاجتماع الثالث مؤخرا.

وشارك في الاجتماع اليوم رؤساء برلمانات اكثر من ١٤ دولة يمثلون المجموعات البرلمانية الجيوسياسية في العالم اضافة الى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون وامين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغ غونغ.