وزير الأوقاف: بدأنا وضع آلية لقرار مجلس الوزراء لعودة الحياة الطبيعية

02 يونيو 2020 || قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي إن «الأوقاف» بدأت وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء للمرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية وتنفيذ قرار استئناف صلاة الجماعة في المساجد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للعفاسي أدلى به اليوم الثلاثاء عقب ترؤسه لاجتماع مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بـ«الأوقاف» لوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا.

وذكر العفاسي أن الوزارة انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية تحرص على سرعة إعادة افتتاح المساجد من خلال البدء في حملة تعقيم شاملة وتجهيز جميع المساجد في المحافظات الست لاستقبال المصلين وفقًا للاشتراطات المطلوبة من السلطات الصحية.

وأضاف أن اجتماع اليوم من سلسلة اجتماعات بدأتها الوزارة منذ بداية جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» بشأن تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء وذلك استكمالًا للدور المنوط بالوزارة الذي بدأته منذ بداية هذه الجائحة.

وأكد استمرار «الأوقاف» في خطتها التوعوية والإرشادية خلال الفترة المقبلة التي أعلنتها الحكومة ضمن خطة عودة الحياة الطبيعية حتى تزول هذه الأزمة وينجلي هذا الوباء عن البلاد والعباد.

ولفت إلى أنه استمع إلى شرح مفصل من وكيل الوزارة المهندس فريد عمادي والوكلاء المساعدين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل حسب اختصاص قطاعه لما تم تنفيذه من أعمال خلال فترة جائحة كورونا، داعيًا إلى تقديم تصور خلال أسبوعين لتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية.

وأشاد بجميع العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من قياديين ومسؤولين وموظفين على جهودهم التي بذلوها في سبيل إيصال رسالة توجيهية وتوعوية وفق منظور شرعي وذلك باستخدام أفضل الوسائل التقنية خلال هذه الفترة التي أثبتت نجاح روح الفريق الواحد.