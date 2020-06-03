عمر الطبطبائي يشيد بالدور الرقابي لمجلس الأمة خلال أزمة كورونا

03 يونيو 2020 || أشاد النائب عمر الطبطبائي بالدور الرقابي لمجلس الأمة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان النواب لعبوا دورا في ايقاف مشاريع تمثل هدرا للمال العام وتفوح منها شبه فساد.

وقال الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة اليوم “ان التركيز من الجميع خلال الفترة الأخيرة على جائحة كورونا لا يعني غض البصر عنالأمور الاخرى المتعلقة بهدر المال العام ، مضيفا ان نواب مجلس الامة لعبوا دورا في إيقاف المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد.

وأضاف ان ” منذ شهر مارس الماضي والحكومة تتحدث عن الحزمة الاقتصادية والتي لم نرى منها شيء على الرغم من ان جل الدول اتخذتقرارات ولم تنتظر تفاقم المشكلة و أوجدوا الحلول للمشاكل”، مشيرا إلى ان “وزارة المالية لم تفعل إلى الان الحلول التي وعدتنا فيها خلالاجتماعاتنا بوجود الوزراء المختصين” .

وقال الطبطبائي “لقد تم التطرق لمن هم على البابين الثالث والخامس والدعم الذي سيكون لهم والى هذه اللحظة لم يحدث لهم شيء، ناهيكعن طريقة ادارة الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما سيواجهه أصحاب هذه المشاريع وغيرهم والى الآن لم يضعوا حلول لهذهالمشاكل بالرغم من وجود الحلول لديهم والذي وضعت لهم وقدمت من قبل اصحاب الاختصاص الكويتين”.

وتساءل الطبطبائي ” كيف تريدون اقرار قانون الدين العام وانتم لم تبينوا أوجه الصرف؟، مشددا على ان “علينا معرفة كل دينار اين انيذهب في هذا القانون لاننا نحن من يوافق ويراقب ويحاسب”.

واعتبر ان هدر الأموال العامة الذي مازال مستمراً ، من خلال عقود الاستشارات والدراساتالتي صرف عليها الكثير من الأموال دون الاستفادة منها، وتساءل هل يعقل سمو رئيس الوزراء يدعي عدم توفر السيولة ، وفي الوقت ذاته همفي صدد توقيع عقد مع “مكنزي” لتحفيز الاقتصاد؟ هل يعقل ان يتم توقيع مع مكتب استشاري لم نرى من دراسته واستشاراته شيءواقعي ؟

واستغرب الطبطبائي الاصرار الحكومي على هذه العقود الاستشارية وهناك كويتين متخصصين في شتى المجالات مستعدين لوضع الحلولدون مقابل، مضيفا “لماذا لا تثقون بالعقلية والخبرات الكويتية ؟ ، التفتوا لهم بدلاً من صرف الملايين للمكاتب الاستشارية”.

واعتبر ان اختيار القياديين من خلال الواسطة وليس بالكفاءة سبب عدم قدرتهم على ادارة مؤسساتهم ، لذلك يلجا للمستشار الوافد.

واوضح الطبطائي انه نتيجة للسياسات الحكومية فان اصحاب المشاريع الصغيرة سيواجهون مشاكل كبيرة ولم تبادر الحكومة وهي الجهةالتنفيذية بوضع الحلول ، على الرغم من انني مع مجموعة من النواب تقدمنا للحكومة بأوراق تتضمن الحلول المناسبة ، ذلك سوف يتسبببكارثة بالأمن الاجتماعي .

وتابع الطبطبائي ان وزير المالية يقول بان قانون الاستبدال غير مهم بالرغم أهميته للتخفيف على المواطن ، مؤكدا اهمية ان يكون هذاالقانون من الاولويات لاسيما اننا أنهيناه في مداولته الاولى وتبقت علينا التصويت عليه في مداولته الثانية وإقراره.

واستغرب الطبطبائي من جهة اخرى عدم شمول تكريم فكرة الصفوف الأمامية لفئات الجيش وابطال الخطوط الجوية وشركة المطاحنوالمدنيين بوازرة الداخلية ومن عمل بالجمعيات وغيرهم الكثير ؟ مؤكدا ان جميعهم لا يريدون سوى وسام مكتوب عليه وفاء للكويت وسبب هذاالوفاء والتاريخ ، حتى يتوارث هذا الرسام ابناؤهم .

وبين الطبطبائي ان هناك تخبطات كثيرة فهل يعقل يسمح بفتح المصانع ويتم طلب المواد والبنوك مغلقة وتم تغيير القرار بعد الرضوخ للضغط ،مطالباً سمو الرئيس بالتصدي والعمل بشكل سليم كما كان في بداية الأزمة وشعب الكويت كله وجله يقف معكم ، مطالبا بالاعتماد علىالعقليات الكويتية من ابناء الوطن.