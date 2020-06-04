«الصحة»: 562 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 29921 ..وشفاء 1473 حالة..وتسجيل 6 حالات وفاة

كما أعلنت الوزارة شفاء 1473 حالة من المصابین بمرض كورونا لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223.

04 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 562 إصابة جدیدة بمرض «كوفید – 19 «خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921 في حین تم تسجیل ست حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 236.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 562 السابقة تضمنت «177 حالة لمواطنین كویتیین» و«99 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«86 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«84 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین وفق المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «200 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«148 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«105 حالات بمنطقة الجھراء الصحیة» و«55 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة» و «54 حالة بمنطقة حولي الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: 36 بالفروانیة و32 في المھبولة و30 في جلیب الشیوخ و28 في خیطان و26 في المنقف و23 في العبدلي.

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 184 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 12462 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة عدد 418 شخصًا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغت 2721 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 306006 فحوصات.

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