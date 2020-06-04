فيصل الكندري يضيف 3 محاور جديدة لاستجوابه الموجه إلى وزير التربية

04 يونيو 2020 || تقدم النائب فیصل الكندري إلى رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس 04/06/2020 بطلب اضافة ثلاث محاور لاستجواب وزير التربية ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته إضافة إلى المحور المقدم في وقت سابق بتاريخ 31/5/2020 والمتعلق بموضوع “سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة”.

ويتعلق المحور الأول بتحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس ابوابها واقتصار الامر على التعليم عن بعد.

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب للسؤال عن عدم وجود خطة والية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الاوضاع خلال ازمة كورونا.

والمحور الثالث موضوعه هو غياب الرؤية في الية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين واولياء الامور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.

وفي ھذا الشأن نصت المادة «100 «منعلى ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان یوجه الى رئیس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتھم”.

وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في وقت سابق إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 16/6/2020.