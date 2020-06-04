فيصل الكندري يضيف 3 محاور جديدة لاستجوابه الموجه إلى وزير التربية

ويتعلق المحور الأول بتحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس ابوابها واقتصار الامر على التعليم عن بعد.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب للسؤال عن عدم وجود خطة والية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الاوضاع خلال ازمة كورونا.
والمحور الثالث موضوعه هو غياب الرؤية في الية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين واولياء الامور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.
وفي ھذا الشأن نصت المادة «100 «منعلى ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان یوجه الى رئیس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتھم”.
وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في وقت سابق إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 16/6/2020.