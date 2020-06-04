الدلال: خطة وزارة التربية بشأن «التعليم عن بعد» غير واضحة المعالم .. ونحمل المسؤولية للحكومة كاملة

04 يونيو 2020 || قال عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب محمد الدلال إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم نشاط وأدوار وبرامج وزارة التربية والتعليم العالي وكافة المؤسسات التعليمية في التعامل مع الأزمة الحالية وما بعدها.

وأضاف الدلال في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن الاجتماع شهد في بدايته حضور ممثلين عن الطلبة كالاتحاد الكويتي لطلبة الكويت من مختلف الجامعات.

وأوضح أن الطلبة أبدوا رأيهم في التعليم وقدموا مذكرات يشكرون عليها وأخذت بعين الاعتبار خصوصًا ما يتعلق بالكورس الصيفي بجامعة الكويت أو الجامعات الخاصة.

وقال إن اللجنة التقت عقب ذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي د.

سعود الحربي ومجموعة من القياديين في الوزارتين، ودار النقاش حول الترتيبات التي تتبع.

وأشار إلى أن اللجنة تعتبر موضوع التعليم عن بعد غير واضح المعالم وأنها تحمل المسؤولية للحكومة ككل بان يكون هناك تصور ورؤية واضحة وليس أجزاء من الخطة غير واضحة الملامح.

وبين ان الإجابات بشأن التعليم العام والخاص والأدوار التي قامت بها الوزارة كانت واضحة ولكن التعليم عن بعد “الإلكتروني” وتقديم الخدمات من المشاكل التي تواجهها الوزارة .

وفيما يخص اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كون الدلال مقرراً لها قال إن اللجنة ناقشت قانون الايجارات وتحديداً المقترحات المقدمة من الأعضاء بان لا تصدر احكام قضائية ملزمة للإخلاء او بالدفع اثناء قيام الأزمة الى ان تعلن الحكومة عودة الأعمال.

ونوه الدلال الى انه في الفترة الحالية فإن هناك ضائقة لدى المستأجرين ولا يمكنهم السداد، وبهذا القانون القاضي لا يستطيع إصدار حكم الإخلاء في هذه الأزمة حيث تم اعتماد القانون، والقاضي له الحق في النظر بالموضوع بشكل او بآخر.

وتوقع الدلال بانه ستشهد الفترة التي ستعود فيها الأعمال آلاف القضايا المختصة في الايجارات، مضيفاً أن الدوائر كما هو اليوم تتكون من ٣ قضاة لتسهيل المهمة.

وأكد على أن هناك رأي تبناه مرفق القضاء وعدد من النواب والقانونيين بان تكون الدائرة مشكلة من قاض واحد تسهيلًا للإجراءات وسيرها بسلاسة.

ولفت إلى أن هذا القانون سوف يرفع إلى مجلس الأمة وسيكون على جدول الأعمال وسيناقش في جلسة المقبلة الثلاثاء ١٦ من الشهر الجاري .

وفي سياق مختلف بين الدلال انه تقدم بسؤال برلماني لوزير الخارجية حول الإساءات بحق الكويت وضرورة اتخاذ الإجراءات تجاه من يسيء للكويت سواء كان كويتياً او غير كويتياً، لاسيما ان هناك أشخاص يسيؤون للكويت من دول أخرى.

وتساءل الدلال ما هو دور سفارات دولة الكويت بالخارج لمواجهة من يسيء للكويت وما هي الإجراءات التي تتخذ بحقهم ؟ وشدد الدلال على ضرورة ان يكون لدولة الكويت موقف قانوني وسيادي ودبلوماسي، مشيراً الى انه خرجت مؤخراً بعض الإساءات والممارسات والتجاوزات من قبل أشخاص في بعض الدول تجاه دولة الكويت.

وطالب الدلال وزارة الخارجية بضرورة حماية دولة الكويت من الإساءة والتجاوز، واتخاذ الإجراءات في كل مكان بما يكفله القانون والاتفاقيات الدولية حتى لا يساء الكويت واهلها لأي سبب من الأسباب، والتحرك والإجابة الواضحة على التساؤلات بهذا الشأن .

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