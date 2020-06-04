الغانم: تسلمت استجوابًا من النائب رياض العدساني لوزير المالية وسيدرج في أول جلسة عادية قادمة

04 يونيو 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه استجوابًا من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان مكونًا من خمسة محاور، مبينًا أن الاستجواب سيدرج في أول جلسة عادية قادمة.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” اتخذت الإجراءات اللائحية بأن أدرج على أول جلسة عادية قادمة وتم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية وفقًا للمادة 135 من اللائحة الداخلية”.

وأوضح الغانم ” الاستجواب سيكون على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة لتحديد موعد لمناقشته وفقًا للائحة”.

من جهة أخرى قال الغانم إنه تسلم طلبًا من النائب فيصل الكندري بإضافة ثلاثة محاور إلى استجوابه المقدم إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، مضيفًا “تم إبلاغ الوزير بذلك وإرسال كل الكتب المتعلقة بإضافة المحاور إلى الوزير المعني”.