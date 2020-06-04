«التعليمية» ناقشت استعدادات «التربية» و«التعليم العالي» لاستئناف العملية الدراسية في اغسطس المقبل

04 يونيو 2020 || ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم استعداد وزارة التربية لاستئناف الدراسة للمراحل المختلفة وفق البرنامج المعلن، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي والفريق المرافق.

وقال رئيس اللجنة النائب د.

عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة إن مدير جامعة الكويت د.

فايز الظفيري أكد للجنة أنه سيتم بتاريخ ٩ أغسطس المقبل استكمال العام الدراسي المنصرم الخاص بالفصل الثاني وبعد ذلك سيتم بدء الفصل الدراسي.

واضاف الرويعي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع الإعلان عن الفصل الصيفي مع الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.

حبيب أبل، وسيتم تحديد موعد للإعلان عن بدء الفصل الصيفي.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع وزير التربية ووكيل وزارة التربية والفريق المصاحب له لمناقشة خطة واستراتيجية الوزارة لاستكمال الرؤى السابقة ، مبينا ان اللجنة ترى ان احتمالية الوصول لاستئناف العام الدراسي للمرحلة الثانية عشر في ٤ اغسطس المقبل لن تكون ممكنة بالطريقة التقليدية في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأوضح أن الاحتمال الاكبر هو ان تتم الدراسة عن طريق الأون لاين ، معتبرا أن هذه الآلية هي الخيار الوحيد نظرا لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي في المدارس ورياض الأطفال.

وأكد أن قضية إنهاء العام الدراسي للمراحل الثلاث رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط أصبح أمرا ملحا، مبينا أن على وزير التربية أن يستثمر الوقت وينهي العام الدراسي قبل حلول ١٥ يوليو المقبل الذي حدده الوزير موعدا لتقييم الوضع، وخاصة أن المرحلتين الدراسيتين العاشر والحادي عشر تختلف عن المرحلة الثانيةً عشر، مشيرا إلى ان كل ذلك يعتمد على مدى استعداد وزارة التربية لتطبيق التعليم عن بعد.

وقال ” فيما يخص استعداد وزارة التعليم العالي خارجيا تحدثنا مع وكيل وزارة التعليم العالي د.

صبيح المخيزيم الذي اكد لنا التعاون بكل ما يخدم الطلبة والسماح بتلقي المواد الكترونيا في الجامعات بحيث لا يكون هناك تضخم للمواد التي تؤخذ بالفصل الصيفي وتشكل طفرة في عدد الوحدات مقارنة مع عدد الوحدات في الفصل التقليدي.

وأضاف الرويعي ” نتحدث عن أخذ هذه الوحدات بطريقة مقبولة أكاديميا ووفق اللوائح المعمول بها، وكذلك الاستعداد لاستقبال الطلبة الذين يرغبون في استكمال الدراسة بالداخل، والمدارس الخاصة الثانوية والذين انهوا العام الدراسي وسيتم استقبالهم سواء في البعثات الداخلية والجامعات الحكومية أو البعثات الخارجية”، مؤكدا أهمية إتاحة الفرصة لجميع الطلبة وتحقيق العدالة والمساواة.