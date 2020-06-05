عبدالله السند : 723 إصابة جدیدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

05 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 723 اصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 30644 حالة في حین تم تسجیل 8 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 244 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال723 السابقة تضمنت «262 حالة لمواطنین كویتیین» و«139 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«101 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«94 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» أما بقیة الحالات فھي من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «296 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«148 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«145 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«89 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«45 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وذكر أن المصابین بحسب المناطق السكنیة «130 حالة بمنطقة الفروانیة» و«51 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ» و«36 حالة بمنطقة خیطان» و«33 بمنطقة الواحة» و«30 في منطقة المھبولة» و«29 حالة في منطقة حولي».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 197 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 12123 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة 485 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 2894 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 900ر308 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 1054 حالة من المصابین بمرض «كوفید – 19 «لیرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 18277 حالة.