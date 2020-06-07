الفضالة يعلن تأييده تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الصندوق الماليزي .. وينفى إعلان موقفه بشأن استجوابي الكندري والعساني

07 يونيو 2020 || أعرب النائب يوسف الفضالة عن تأييده المطالب النيابية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الصندوق الماليزي مؤكدا ضرورة التحقيق في جميع ما اثيرحول الصندوق.

وأضاف الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة أنه سيتم تقديم أسئلة برلمانية بهذا الخصوص خاصة في البلاغ الذي تقدمت به الحكومة وستركز الأسئلة على التأكد من طبيعة البلاغ والأسماء التي شملها البلاغ للنيابة العامة ليكون ذلك داعما لطلبات التحقيق الخاصة بالصندوق الماليزي.

من ناحية أخرى نفي الفضالة ما اثير بشأن وجود قناعة مسبقة لديه بشأن الاستجوابين المقدمين لوزيري المالية والتربية ، من النائبين رياض العدساني وفيصل الكندري.

وأكد انه ليس لديه رأي مسبق تجاه الاستجوابات ، انما سيكون لديه رأي بعد الاستماع لمرافعة المستجوب وردود الوزير ، وبناء عليه سيتم تقدير موضوع طرح الثقة من عدمه .