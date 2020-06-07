عبدالله الكندري يطالب «التعليم العالي» بخطة واضحة لسير الدراسة خلال الفترة القادمة

07 يونيو 2020 || طالب النائب عبدالله الكندري وزارة التعليم العالي بتقديم رؤية واضحة للتعليم في الكويت، أسوة بالرؤية التي قدمتها وزاره الصحة بشأن أزمة كورونا.

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان ” الكل يعلم أن هذه الأزمه التي تمر بها الكويت تترتب عليها خسائر اقتصادية وصحية وتعليمية، مشيرا إلى وجود محاولات نيابية خلال الأيام السابقة لتحجيم الخسائر في الجانب التعليمي من خلال تقديم اقتراحات ومشاورات مع المسؤولين في القطاع التعليمي.

وأضاف الكندري ” لقد اكدنا على ضرورة ان يكون هناك حل لقضية الكورس الصيفي في الجامعات الخاصة في ظل وجود ٣٣ ألف طالب وطالبة في تلك الجامعات، ولم يصدر أي قرار تجاههم من وزير التربية أو من مجلس الجامعات الخاصة حتى الان ولم يتم السماح لهم بالتعليم عن بعد”.

و أوضح أن هناك الكثير من الطلبة والطالبات على وشك التخرج مطالبا مجلس الجامعات الخاصة بضرورة اصدار قرار تجاههم مع التأكيد على ضرورة تطبيق التعليم عن بعد لانقاذ مستقبل الطلاب.

وشدد الكندري على ضرورة ان يشمل اقرار التعليم عن بعد رؤية واضحة لاولياء الامور وابنائنا الطلبة للفصل الدراسي الأول القادم، معربا عن أسفه من غياب الرؤية بهذا الشأن مطالبا بتقديم رؤية واضحة أسوة بوزارة الصحة التي قدمت رؤية كاملة بشان أزمه كورونا.

وأضاف انه تقدم باقتراح برغبه بهذا الشأن بأن يكون لوزارة التعليم العالي دور في الأيام القادمه خاصة في ظل العنايه الصحية التي تقدمها الدولة مؤكدا علي ضروره تقديم خطة ابتعاث دراسي واضحة في الأيام القادمة خاصه في التخصصات الطبيه وتقليل نسب القبول في كلية الطب، لافتا الى انه قد ان الأوان لزياده كراسي المبتعثين في المجال الطبي للخارج.