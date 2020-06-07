الغانم: لقائي مع سمو رئيس مجلس الوزراء هو تجسيد فعلي للمادة 50 منوتنفيذ لتوجيهات سمو الأمير

07 يونيو 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان لقاءاته مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح هي تجسيد لروح التعاون بين السلطات وتجسيد فعلي للمادة «50» منوتنفيذ لتوجيهات وتعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب استقباله سمو رئيس مجلس الوزراء ” تشرفت بلقاء سمو امير البلاد مرتين خلال الأسبوع الماضي و توجيهات سموه وإرشاداته دائما تدعو الى ضرورة التعاون والتعاضد وأن نعمل بروح الفريق الواحد، لأننا جميعا في هذه الأزمة وغيرها في خندق واحد”.

واوضح الغانم ان لقاءه مع سمو رئيس مجلس الوزراء استمرار للزيارات المتبادلة وذلك لتبادل الآراء والنقاش حول العديد من القضايا الموجودة.

واشاد الغانم بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء وجهوده المخلصة التي يبذلها سواء أثناء أزمة كورونا أو في مكافحة ملفات الفساد وغيرها من الأمور المهمة.

وقال الغانم ” سمو رئيس مجلس الوزراء شكر المجلس ودوره أثناء هذه الأزمة وأكد أيضاً على حضور الحكومة للجلسة القادمة يوم 16 يونيو”.