«الصحة»: فتح مسار جديد للمواطنين الراغبين بأخذ مسحة «كورونا»

07 يونيو 2020 ||أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد فتح مسار جديد للمواطنين الراغبين بأخذ مسحة الفحص المخبري لفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في مركزي الفحص بموقع المطار التابع لطيران الجزيرة ومواقف استاد جابر «بوابة 10».

وقال مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان المسار هو الثالث للمسحات التي تؤخذ في المستشفيات وتلك التي يشرف عليها قطاع الصحة العامة لمخالطي الحالات الإيجابية.

واضاف الغملاس الذي يتولى الاشراف العام على فرق مراكز الفحص السريع للفيروس عن طريق خدمة السيارات أن الاستقبال سيكون يوميا من الساعة 30ر6 الى 30ر9 مساء على أن يتم حجز الموعد إلكترونيا وبعد الحصول على تصريح الخروج في اثناء الحظر من خلال الموقع الالكتروني اعتبارا من الساعة السادسة مساء.

واوضح أنه على من يرغب بأخذ المسحة تنزيل تطبيق «شلونك» على الهاتف الذكي ليتم ربط النتيجة بالشخص المعني ومتابعته بشكل صحيح.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا لجهود وزارة الصحة في التوسع بعمل المسوحات المخبرية للوقوف على الوضع الوبائي للمرض موضحا أن من شروط عمل هذه المسحة الا يكون طالبها قد اجرى مسحة سابقة.

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