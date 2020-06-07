«الصحة»: 717 إصابة جديدة بـ«كوفيد – 19» والإجمالي 31848 وتسجيل 10 حالات وفاة

07 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 717 إصابة جديدة بمرض «كوفيد – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 31848 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 264 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 717 السابقة تضمنت «331 حالة لمواطنين كويتيين» و«88 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» و«81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية» و«79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع «241 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«204 حالات بمنطقة الأحمدي الصحية» و«139 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«74 حالة بمنطقة حولي الصحية» و«59 حالة بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 51 إصابة في منطقة العارضية و48 الفروانية و37 جليب الشيوخ و29 الجهراء و 28 المهبولة و 26 العبدلي.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 196 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11379 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عدد 349 شخصًا وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 3661 مسحة، مشيرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 315285 فحصًا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد – 19» 20205 حالات بعد تعافي 923 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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