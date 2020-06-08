اللجنة المالية البرلمانية تعقد لقاء لأصحاب المشاريع الأربعاء المقبل بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين

08 يونيو 2020 || تقيم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل لقاء مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين .

وسيشارك في اللقاء الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مسرح المجلس عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.

خالد الفاضل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ومحافظ البنك المركزي د.

محمد الهاشل.

كما سيشارك في اللقاء المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة «مشاريع الكويت» فيصل العيار، ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي، والمستشار القانوني د.

نواف الياسين.