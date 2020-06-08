الصحة: 662 إصابة جديدة بـ«كورونا» ..وتعافي 1037.. وتسجيل 5 حالات وفاة

08 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 662 إصابة جدیدة بمرض كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 32510 حالات في حین تم تسجیل خمس حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 269 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 662 السابقة تضمنت «340 حالة لمواطنین كويتیین» و« 122 لمقیمین من الجنسیة الھندية» و«46 لمقیمین من الجنسیة المصرية» و«36 لمقیمین من الجنسیة البنغلاديشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «201 حالة لمنطقة الفروانیة الصحیة» و«188 بالأحمدي الصحیة» و«123 بالجھراء الصحیة» و« 98 حالة بحولي الصحیة» و«52 حالة بالعاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: 49 منطقة الفروانیة و39 جلیب الشیوخ و33 حولي و 32 المھبولة و21 الفنطاس و10 جابر الأحمد.

وفیما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبیة في العناية المركزة 166 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعاية الطبیة اللازمة 10999 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة 183 شخصًا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 2999 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 318284 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الیوم بلوغ عدد حالات الشفاء 21242 حالة بعد تعافي 1037 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضیة.

«إع»