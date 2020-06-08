«الكهرباء والماء»: انتاج مياه الشرب مستمر بشكل طبيعي

08 يونيو 2020 || أكد الوكیل المساعد لمحطات القوى الكھربائیة بوزارة الكھرباء والماء المھندس خلیفة الفریج استمرار انتاج میاه الشرب بجمیع محطات تحلیة میاه البحر في البلاد وبشكل طبیعي رغم التحدیات التي فرضتھا جائحة فیروس كورونا المستجد.

وقال الفریج في تصریح صحفي الیوم ان محطات الزور الجنوبیة والشمالیة والدوحة الغربیة والشرقیة والصبیة والشعیبة والشویخ تواصل عملھا دون توقف لتأمین میاه الشرب للمستھلكین.

واوضح ان كمیة المیاه المنتجة خلال اشھر مارس وأبریل ومایو الماضیة بلغت 6ر41 ملیار جالون رغم العدید من الصعوبات ومنھا الحظر الجزئي والكلي وتوقف بعض مقاولي الصیانة عن العمل اضافة الى إصابة عدد من موظفي تلك المحطات بالفیروس.

وافاد ان الوزارة واجھت الجائحة بتطبیق خطط الطوارئ باجراءات عدة منھا تقسیم نوبات العمل وقیاس درجة حرارة العاملین قبل دخول المحطات والحرص على التباعد بینھم وتوفیر مواد التعقیم والاستفادة من التوعیة المقدمة من وزارة الصحة.

واشار الى ان برامج صیانة وحدات التحلیة واجھت الكثیر من التحدیات الصعبة منھا تواجد الكوادر الفنیة والعمل ضمن ظروف صحیة ملائمة وتوفیر العمالة للمقاولین والحفاظ على المخزون الاستراتیجي للمیاه وتأمین المواد الصحیة الوقائیة.

وذكر انه رغم كل التحدیات فان انتاج المیاه استمر بشكل طبیعي لتلبیة الطلب كما تم تقریبا الانتھاء من برنامج الصیانة لھذا العام حسب البرنامج المحدد حیث بلغت نسبة الإنجاز 98 بالمئة منھا 55 مقطرة اضافة الى وحدات التناضح العكسي في محطتي الزور الجنوبي والشویخ.

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