الصحة: 630 إصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 33140 وتسجيل 4 حالات وفاة

• 22162 حالة شفاء بتعافي 920 إصابة من «كوفيد 19» خلال 24 ساعة الماضية09 يونيو 2020 ||أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 630 اصابة جديدة بفيروس « كورونا المستجد -كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 33140 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 273 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان انه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.