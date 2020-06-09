«التطبيقي»: 30 بالمائة من طلبة الهيئة شاركوا بورش التعليم عن بعد

09 يونيو 2020 || أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الثلاثاء أن نحو 30 بالمائة من إجمالي أعداد الطلبة المقيدين بالهيئة شاركوا في ورش التعليم عن بعد في أول يومين من بدء هذه الورش التي ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة.

وقال نائب المدير العام للهيئة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور جاسم الأستاد في تصريح صحفي إن الورش عقدت على مدى يومين متتالين ضمن سلسلة من الورش والدورات التي تعتزم الهيئة تنظيمها للطلبة إلى حين استئناف الدراسة.

وأوضح الأستاد أن ذلك يأتي بتنظيم من قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة بالهيئة ممثلًا بعمادة شؤون الطلبة ومركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي بالتعاون مع اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة وشركة «مايكروسفت».

وذكر أن الورش الأولى قامت بالتدريب والتعريف ببرنامج «مايكروسفت تيمز» باعتباره إحدى منصات التعليم عن بعد التي تخدم الطالب والمحاضر على حد سواء.

وأضاف أن الورش شهدت حضورًا كثيفًا من طلبة الكليات والمعاهد بلغ عددهم 5577 طالبًا و12652 طالبة بنسبة 30 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة المقيدين بالهيئة.

وأفاد أن المحاضرين استعرضوا أساسيات استخدام البرنامج في التعليم المتزامن عن بعد والفصول الافتراضية وكيفية الدخول إليه.

وبين أن الورش تناولت موضوعات المقررات التي تم التسجيل فيها ومشاركة البث الحي بين الطلبة وأستاذ المقرر كما تم التطرق إلى آلية رفع الملفات وتحميلها ومتابعة عمل الطلبة والواجبات وغيرها من أساسيات البرنامج.

وأشار إلى تسجيل هذه الورش ليتمكن الطالب من الرجوع إليها في حال حاجته لأي معلومات تخص النظام، موضحًا أنه سيتم إصدار شهادات حضور إلكترونية من «مايكروسفت» لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بها.