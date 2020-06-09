«الكهرباء والماء»: إنتاج مياه الشرب مستمر بشكل طبيعي

08 يونيو 2020 || أكد الوكیل المساعد لمحطات القوى الكھربائیة بوزارة الكھرباء والماء المھندس خلیفة الفریج استمرار إنتاج میاه الشرب بجمیع محطات تحلیة میاه البحر في البلاد وبشكل طبیعي رغم التحدیات التي فرضتھا جائحة فیروس كورونا المستجد.

وقال الفریج في تصریح صحفي الیوم إن محطات الزور الجنوبیة والشمالیة والدوحة الغربیة والشرقیة والصبیة والشعیبة والشویخ تواصل عملھا دون توقف لتأمین میاه الشرب للمستھلكین.

وأوضح أن كمیة المیاه المنتجة خلال أشھر مارس وأبریل ومایو الماضیة بلغت 6ر41 ملیار جالون رغم العدید من الصعوبات ومنھا الحظر الجزئي والكلي وتوقف بعض مقاولي الصیانة عن العمل إضافة إلى إصابة عدد من موظفي تلك المحطات بالفیروس.

وأفاد أن الوزارة واجھت الجائحة بتطبیق خطط الطوارئ بإجراءات عدة منھا تقسیم نوبات العمل وقیاس درجة حرارة العاملین قبل دخول المحطات والحرص على التباعد بینھم وتوفیر مواد التعقیم والاستفادة من التوعیة المقدمة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن برامج صیانة وحدات التحلیة واجھت الكثیر من التحدیات الصعبة منھا تواجد الكوادر الفنیة والعمل ضمن ظروف صحیة ملائمة وتوفیر العمالة للمقاولین والحفاظ على المخزون الاستراتیجي للمیاه وتأمین المواد الصحیة الوقائیة.

وذكر أنه رغم كل التحدیات فإن إنتاج المیاه استمر بشكل طبیعي لتلبیة الطلب كما تم تقریبًا الانتھاء من برنامج الصیانة لھذا العام حسب البرنامج المحدد حیث بلغت نسبة الإنجاز 98 بالمائة منھا 55 مقطرة إضافة إلى وحدات التناضح العكسي في محطتي الزور الجنوبي والشویخ.

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