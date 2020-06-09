«ذوي الإعاقة» تبحث مع الجهات المعنية كيفية متابعة الطلبة إلكترونيًّا

09 يونيو 2020 || عقدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اجتماعًا موسعًا مع عدد من المدارس والمؤسسات والمراكز والجمعيات التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقة لبحث كيفية متابعة الطلبة إلكترونيًّا في ظل الأزمة الحالية لجائحة فيروس «كورونا – كوفيد 19» والاستعدادات الجارية للعودة إلى الدراسة.

وقالت المديرة العامة للهيئة الدكتورة شفيقة العوضي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لوضع خطة وآلية عمل تشاركية للعودة للدراسة والتأهيل والتدريب ووضع خارطة طريق لكل الفئات مواكبة للجهود الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التربية في هذا الصدد.

وأضافت العوضي أن الاجتماع تدارس أوضاع الطلبة من ذوي الإعاقة في الفترة الراهنة وخاصة المسجلين في المراكز والمؤسسات التأهيلية التي تختص الهيئة بالترخيص لها في مزاولة النشاط.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش ما قامت به تلك المراكز والمؤسسات أخيرًا من خلال التواصل مع الطلبة وبخاصة ذوو الإعاقات الذهنية وأولياء أمورهم عن بعد عبر المنصات إلكترونية لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية.

وأوضحت أنه تم تزويد تلك الفئة من الطلبة بفيديوهات متنوعة إضافة إلى توفير خدمات العلاج السلوكي وتلقي الاستفسارات والإبلاغ عن المشاكل التي قد تعترض الأولياء وذوي الإعاقة بمقرات سكنهم خلال فترة الحظر.

وذكرت أن المجتمعين أكدوا حرصهم على التواصل مع الطلبة منوهة بالجهود التي قام الأخصائيون النفسيون بتوجيه أولياء الأمور وتقديم النصح لهم بشأن طرق التعامل مع هؤلاء الطلبة خلال فترة التعطيل.

وقالت إن الاجتماع شدد على أهمية استمرار التواصل مع الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية مؤكدة أن نتائج عملية التواصل عن بعد حققت نتائج طيبة.

وأفادت أن جميع المدارس والمؤسسات والجمعيات المشاركة بالاجتماع أكدت التزامها بالإجراءات والتوصيات التي وضعتها وزارة الصحة ووزارة التربية وبناء على ذلك أعلن المجتمعون استعدادهم لاستقبال الطلبة بالفصول الدراسية والورش التأهيلية ليكون التواصل مباشرًا مع الأخصائيين النفسيين وأخصائيي العلاج الطبيعي فور صدور قرار من وزارة التربية بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن التواصل مع هؤلاء الطلبة وأولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية مستمر حاليًا دون توقف نظرًا لظروف الطلبة المرضية إلى حين عودتهم إلى مدارسهم مما يجنبهم التعود على وضعية العزل المنزلي خشية أن يؤدي بهم العزل إلى حالة من التوتر والاكتئاب والشعور بالوحدة والقلق.

وشددت العوضي على أن المجتمعين أبدوا استعدادهم التام والتزامهم بمواعيد العودة إلى المدارس التي يقررها مجلس الوزراء ووزارة التربية مؤكدة حرصهم على التقيد بجميع الإرشادات والتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تقديم الجهات التعليمية والتأهيلية لتصوراتها وخططها استعدادًا للعودة الدراسية متى تم إقرارها سواء كان ذلك في شهر أكتوبر المقبل أو بعده وفقًا لتطورات الوضع الوبائي.

وذكرت أنه تم الاتفاق على وضع عدة سيناريوهات والعمل عليها وبخاصة وضع حلول تكنولوجية مساندة وبديلة وتفعيل أكبر للخدمات الإلكترونية.

وألمحت إلى أن الاجتماع تدارس أيضًا تحديد النسبة المئوية الملائمة لعدد الطلبة المحتمل تواجدهم في الفصل الواحد بما يناسب مساحة الفصل وكذلك وضع نظام التناوب بين الطلبة في الحضور بالاتفاق مع أولياء الأمور وغيرها من الإجراءات.

وقالت إنه ونظرًا للتأثيرات السلبية لتعطيل الدراسة والحظر والبقاء بالبيوت على نفسية الطلبة من ذوي الإعاقة فقد تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الداخلية لتمكين ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة ومرافق كل ذي إعاقة من تصاريح عدم التعرض في وقت الحظر.

وذكرت الدكتورة العوضي أن هذا الاجتماع الموسع يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات سيتم عقدها مع المعنيين من كل جهة لوضع خارطة طريق لعودة كل فئات الطلبة من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع قرارات وزارة التربية.