الهاشل : مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الأعمال ربما لن تصلح للاستمرار وستحتاج الى التطور لمواكبة التغيرات

10 يونيو 2020 || طالب محافظ البنك المركزي د.

محمد الهاشل باستعجال اقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.

و وأوضح الهاشل أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات اكبرولا بد من التفكير في نموذج الاعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا الذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وعدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف”نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الاعمال ربما لن تصلح لأن تستمر ونحتاج الى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس”.

وأفاد بأن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة مشيرا الى أن جزء كبير من الحزمة التي اوصت بها اللجنة تم اقراره والجزء الاخر في طريقه للاقرار.

ولفت الى انه في الفترة الحالية هناك حاجة ماسة للسيولة واللجنة اوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة ، مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري في السيولة للكيانات الكفوءة اما بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب “الا نصب المزيد من الزيت على النار وان نوفرلها الموارد”.

وقال إن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي ٣٢ بالمئة وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها كما لا توجد بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عيب يجب معالجته.

وبين ان الكويتيين يمثلون ٢،٥ بالمئة فقط في القطاع الخاص كما ان انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة ٢١٠٠ دينار كويتي في حين ان الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى ٨٦٠٠ دينار مما يعني ان بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.

وشرح الهاشل التدابير التي اقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي مشيرا إلى أنها تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.

ولفت إلى أن البنك المركزي بادر بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية حيث تتحمل الدولة جزءا كبير من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة وقد بلغت نسبة الفائدة ٠،٠٦ في المئة على المشروعات الصغيرة وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.

وأكد الهاشل أنه من الخطأ الحديث عن اصلاح شامل قبل «اطفاء الحريق» والخروج من الأزمة الحالية، متوقعا ان يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات ويجب ان يتم اخذ ذلك بالاعتبار.