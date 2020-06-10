العثمان يؤكد أهمية استمرار صرف دعم العمالة بعد انتهاء الـ 6 أشهر لصعوبة حصول المواطن على عمل في ظل الأزمة

10 يونيو 2020 || أكد مديرعام المؤسسة العامة للتأمينات مشعل العثمان أهمية استمرار صرف دعم العمالة للافراد العاملين في القطاع الخاص الخاضعين للباب الثالث في التتامينات الاجتماعية بعد انتهاء فترة ال6 اشهر نظرا لصعوبة الحصول على عمل في هذه الظروف.

وقال العثمان في ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا لذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وعدد من الوزراء ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن هذه الازمة لن تؤثر على الشباب الكويتي وأنه سيواجه التحديات مؤكدا”ونحن معكم قلبا وقالبا”.

وأوضح العثمان أن تأجيل اشتراكات التأمينات لمدة ٦ اشهر استفاد منه اكثر من ١٦ الف شخص مسجلين على الباب الخامس كما أن الاشتراكات الشهرية لأصحاب الاعمال استفاد منها ٨ الاف شركة يعمل بها ٦٠ الف كويتي.

ولفت الى أن العمل في «التأمينات» لم يتوقف حتى في عطلة العيد وخلال الحجر الكلي وكان نظام العمل عن بعد كما أنه في بداية خطة العودة لن يكون هناك استقبال للمراجعين بل سيتم طبع الشهادات من خلال ماكينة خاصة بذلك توضع في مدخل المؤسسة.