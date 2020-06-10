أحمد الفضل يسأل عن عدد العاملين في الوظائف الحكومية من الكويتيين وغير الكويتيين

تقدم النائب أحمد نبيل الفضل بسؤال لوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول عدد العاملين في الوظائف الحكومية من الكويتيين وغير الكويتيين حسب الجنسية، جاء فيه:

“يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- عدد العاملين في الوظائف الحكومية من الكويتيين وغير الكويتيين حسب الجنسية وحسب نوع الوظيفة بالتفصيل الذي يوضح طبيعة العمل.”.

كما تقدم الفضل بسؤال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي حول أعداد العاملين في جامعة الكويت، جاء فيه:

“يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 – عدد العاملين في جامعة الكويت في الوظائف الإدارية والفنية من غير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، مفصلاً حسب نوع الوظيفة وعدد الكويتيين من بينهم وفق ذات التقسيم للوظيفة، وعدد غير الكويتيين بالتفصيل حسب الجنسية.

2 – عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة الكويت والمراكز التعليمية والتدريسية والتدريبية التابعة لها ومساعديهم أو المهن المعاونة لهم بحسب كل كلية وكل تخصص، وعدد الكويتيين من بينهم وفق ذات التقسيم وعدد غير الكويتيين بالتفصيل حسب الجنسية.”.