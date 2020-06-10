الهاشم : جلسة اليوم الحوارية .. حلقة في سلسلة يتم من خلالها متابعة مدى جدية الحكومة

10 يونيو 2020 || قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم ان هذا اليوم شهد اول جلسة حوارية مطولة ما بين الحكومة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدة ان هذا الحوار سيكون حلقة في سلسلة حوارية يتم من خلالها متابعة مدى جدية الحكومة.

وقالت الهاشم في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة الحوارية ان ما جرى اليوم هو ندوة تعريفية للحزمة الاقتصادية التي تنظر بها اللجنة المالية، مبينة أن هذه الحزمة سيتم ادراجها على جدول اعمال المجلس اولا بأول بعد انتهاء اللجنة المالية منها.

وبينت انها وأعضاء اللجنة المالية ارتأوا ان يطرحوا المشاريع بقوانين التي ترد من الحكومة في حوارات مفتوحة يتحدث خلالها الوزراء والمسؤولون المعنيون.

وأكدت أن المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا مهم ولا يظلم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بل يضمن وظائفهم ويتضمن دعما حكوميا للقطاع الخاص لضمان وظائف الكويتيين بالإضافة الى دعم المسجلين على البابين الثالث والخامس.

وبينت ان المدعوين اليوم كانوا يمثلون كل قطاعات المشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة تقديرها لمدى قلق اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على عمالتهم في مناطق الحظر الكلي وكذلك العاملين في توصيل الطلبات، ناهيك عن ما يتعلق في آليات التمويل وسداد القروض.

وتوجهت الهاشم بالشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الذي حضر اللقاء المفتوح وبقية الضيوف.

من جانب آخر، قالت الهاشم ان الحديث كثر عن التقارير الموجودة في اللجنة المالية والخاصة بموضوع الاستبدال والقانون الخاص بخفض الفائدة على القرض الحسن، موضحة ان الكل بدأ يسترسل ويتهم اللجنة ولكن لكونها رئيسة اللجنة آثرت السكوت لأن لديها وجهة نظر بعدم تعاون وزير المالية بهذا الشأن.

ولفتت الى انها اول من من قدم اقتراحا بقانون خاص بخفض قيمة الفائدة على قروض الاستبدال التي تمنح للمتقاعدين من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، متوجهة بالشكر للنواب الحميدي السبيعي وخالد الشطي وعمر الطبطبائي وخليل عبدالله لأنهم اول من آمن بهذا الاقتراح ووقع عليه.

وشرحت أنه بعد تقديم هذا الاقتراحات تواردت الاقتراحات بقوانين من لب وروح هذا الاقتراح وبعضها كانت نسخة منه.

وقالت “لذلك لا احد يزايد او يقول اني سبب تعطيل، لا ولكن لأني درست هذا القانون وبتمحيص قوي فانه لن يصدر وفيه ظلم للمتقاعدين كما حصل في قانون القرض الحسن عندما حذرت من ان القانون قد يكون فخا وأن نسبة ال ٢٥ بالمئة كبيرة وهذا الكلام ذكرته في قاعة عبدالله السالم”.

وأضافت ” سأسكت ولن اتكلم ولكن لدي مفاجآت سأفجرها بوجه كل من تعرض لي وداخل عبدالله السالم وفي يوم الاستجواب وسترون”