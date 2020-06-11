الديوان الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالإجراءات الاحترازية داخل السجون لمواجهة «كورونا»

11 يونيو 2020 || اشادت نائبة رئیس الدیوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سھام الفریح بالاجراءات الاحترازیة التي اتخذتھا وزارة الداخلیة داخل السجون لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد والقیام بواجباتھا على أفضل وجه لحمایة السجناء.

وقالت الفریح وھي رئیسة لجنة حقوق الطفل في الدیوان لـ الیوم إن رئیس لجنة الشكاوى والتظلمات بالدیوان علي البغلي وأعضاء اللجنة الدكتور عبدالرضا أسیري وأسامة المھمل ومنى العطیة والأمین العام للدیوان غیداء الشمالي قاموا بزیارة قطاع السجون للوقوف على الإجراءات المتبعة ومتابعة حالة السجناء.

ولفتت إلى أن وفد الدیوان اطلع على ما یتخذه قطاع السجون من إجراءات وما یقدمھ من رعایة اجتماعیة وصحیة والإجراءات الاحترازیة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد مؤكدة استمرار الدیوان في متابعتھ للعدید من القضایا ذات الصلة وثمنت في الوقت نفسه الجھود المبذولة للحد من انتشار «كورونا».

واضافت ان وفد الدیوان التقى خلال الزیارة وكیل وزارة الداخلیة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحیة وتنفیذ الأحكام اللواء طلال معرفي ومسؤولین بقطاع السجون للوقوف على الإجراءات المتخذة في السجن حیال مواجھة فیروس كورونا أو التأكد من الخدمات الطبیة المقدمة لھم.

وأشارت الفریح إلى تأكید اللواء معرفي خلال الزیارة على جاھزیة مستشفى السجن لاستقبال المصابین من النزلاء وأھمیة دور الطاقم الطبي في توعیة وتثقیف العاملین في قطاع المؤسسات الإصلاحیة وكذلك النزلاء بشكل مستمر بطرق الوقایة وكیفیة التعامل مع فیروس «كورونا» في حال ظھور أعراضه.

وذكرت أن الوفد التقى أیضا أعضاء الطاقم الطبي المشرف على السجون والذي أوضح أنه موجود في مستشفى السجن بشكل دائم ویتبع الخطط العلاجیة التي تضعھا وزارة الصحة للحد من انتشار الفیروس.

وبینت أن ھذه الزیارة تأتي ضمن الزیارات التي قامت بھا لجنة الشكاوى والتظلمات باعتبارھا اللجنة المعنیة بتلقي الشكاوى ورصد انتھاكات حقوق الإنسان إعمالا لما جاء بقانون إنشاء الدیوان رقم «67 » لسنة 2015.