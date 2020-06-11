وزيرة «الإسكان»: إنشاء مركز تجاري ومنطقة مخازن وسكن عمال في «جابر الأحمد» و«صباح الأحمد»

11 يونيو 2020 || أعلنت وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس أن

المؤسسة العامة للرعایة السكنیة أبرمت اليوم اتفاقیات وثائق الالتزام مع المستثمرین بتطویر فرصتي الاستثمار الواقعتین في مدینتي «جابر الأحمد» و«صباح الأحمد» السكنیتین بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

وقالت الوزیرة الفارس في تصریح صحفي إن ترسیة ھذه الفرص الاستثماریة تم وفقا للائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم «32 » لسنة 2016 وتعدیلاته وقانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص رقم «116 » لسنة 2014 ولائحته التنفیذیة.

وأضافت أنه تم إبرام وثیقة الالتزام للفرصة الاستثماریة «S2 » الواقعة في مدینة صباح الأحمد السكنیة لتطویر منطقة مخازن ومنطقة حرفیة بالإضافة إلى سكن عمال متضمنا أعمال البنیة التحتیة لمدة استثماریة محددة ب30 سنة تبدأ من تاریخ التشغیل التجاري للفرصة.

وأضافت أنه تم كذلك إبرام وثیقة الالتزام للفرصة الاستثماریة «J2 » الواقعة في مدینة جابر الأحمد السكنیة لتطویر مركز تجاري یتكون من مساحات مكتبیة ومعارض وصالة متعددة الأغراض ومقاه على مساحة أرض 145329 مترا مربعا ومساحة بناء 125 ألف متر مربع ولمدة استثماریة محددة ب25 سنة من تاریخ التشغیل التجاري للفرصة.

من جانبھا قالت نائبة المدیر العام ل«السكنیة» لشؤون الاستثمار ومشاریع القطاع الخاص ھدیل بن ناجي إن المؤسسة بصدد إبرام وثیقة التزام مع المستثمر الفائز للفرصة الاستثماریة «J3 » الواقعة كذلك في مدینة «جابر الأحمد» السكنیة التي تتكون من مجمع “مول” تجاري ووحدات سكنیة استثماریة للتأجیر بعد أن یتم الانتھاء من الإجراءات الخاصة بذلك من المؤسسة.

وأكدت بن ناجي أن إجمالي تكلفة تطویر تلك المشاریع التي تم إبرامھا بلغ نحو 150 ملیون دینار یدفعھا القطاع

الخاص دون أي تكالیف على المال العام علما أن إیرادات المؤسسة خلال فترة الشراكة تقدر بما یفوق 38 ملیون دینار .

وذكرت أن تلك المشاریع لھا انعكاسھا الإیجابي على رفع مستوى جودة المعیشة في المدن الإسكانیة عبر توفیر الخدمات والسلع المطلوبة عن طریق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من المؤسسة للتثبت من جدوى تطویرھا.

وأشارت إلى أن ھذا النظام یعمل على تخفیف العبء المالي والإداري عن المؤسسة من خلال تحویل الأراضي غیر المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزیة ومتنامیة وضمان الوصول إلى أعلى معاییر الجودة من خلال التنافس بین شركات القطاع الخاص وكذلك خلق فرص استثماریة وفرص وظیفیة للشباب الكویتیین.

«إع»