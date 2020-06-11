«الصحة»: 609 إصابات جديدة بكورونا ..وشفاء 849 ..وتسجيل 4 حالات وفاة

كما أعلنت الوزارة بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا في البلاد 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضیة.

11 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 609 إصابات جدیدة بمرض كورونا خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34432 حالة في حین تم تسجیل أربع حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 279.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین له.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال609 السابقة تضمنت «264 حالة لمواطنین كویتیین» و«106 حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«58 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«44 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «249 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«129 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«101 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«81 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«49 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا بواقع 44 في جلیب الشیوخ و38 في الفروانیة و30 في خیطان و28 في الرقعي و23 في صباح الناصر و23 في إشبیلیة.

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 184 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10016 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة عدد 46 شخصا بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2771 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 327144 فحصا.

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