أسامة الشاهين: تكويت القضاء بالكامل خلال عامين

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح بقانون لتكويت القضاء بالكامل خلال سنتين، داعيا أعضاء اللجنة التشريعية إلى منحة أولوية على جدول أعمالها.

وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن الاقتراح جاء استجابة لنداء القائمين على مرفق القضاء والذين صرحوا بأنهم عاجزون عن البدء بالمحاكم وتشغيل مرفق القضاء بسبب وجود ٦٢ قاضيا من غير الكويتيين خارج البلاد.

واعتبر أن هذا التصريح قرع أجراس الانتباه والخطر لدينا مطالبا جميع السلطات بمساعدة السلطة القضائية في هذه المعضلة، مشيرا إلى أن ما نحتاجه تشريعيا هو قانون لتكويت القضاء الكويتي.

وأوضح الشاهين أن هناك العديد من الاقتراحات بقوانين قدمت بهذا الشأن في وقت سابق ومنها اقتراح سبق له الاشتراك في تقديمه مع عدد من النواب في مجلس فبراير ٢٠١٢ .

ودعا أعضاء اللجنة التشريعية وفقا لما خولته لهم اللائحة الداخلية لأخذ هذا القانون بصفه الاستعجال وإعطائه صفة الأولوية خاصة وانه يأتي تلبية لنداء وطني طال توجيهه، مضيفا ” لقد تأخرنا كثيرا في الاستجابة له خاصة وان القضاء منذ قبل الخمسينات وهو يفتقد لهذا التكويت.

وأضاف ان قانون ١٩٩٠ الخاص بتنظيم القضاء اعطى للقضاء بصفة الاستثناء جواز تعيين غير الكويتين لكن للأسف تحول هذا الاستثناء الى اصل واغلبية بعدد من المفاصل المهمة بالقضاء، لافتا إلى ان الاقتراح يلزم بالتكويت ويمنع تعيين غير الكويتي خلال مده زمنية يحددها الاقتراح متأملا ان يرى النور قريبا.

واعتبر ان ادعاءات البعض بوجود نقص في اعداد الكويتيين في مرفق القضاء غير صحيحة خاصه وان كلية الحقوق في جامعه الكويت وكليه القانون الدولية وكليات الحقوق العربية والأجنبية تخرج سنويا الاف الكويتين في تخصصات القانون بجانب زملائهم في تخصصات الشريعة ولذلك فانه لا توجد هناك ندره في الطاقات المؤهلة.

وبين الشاهين ان القانون لا يلزم بالتدرج انما يتيح للقضاء تعيين ذوى الخبرة في مناصب قضاه ومستشارين بصفه مباشرة وان هذا ما فعله القضاء الكويتي عندما واجه نقصا في الأحوال الشخصية الجعفرية من خلال الاستفادة من الطاقات بتعيين المحاميين مباشره كقضاة ومستشارين مقترحا إعادة هذه التجربة وصولا إلى تكويت كامل للقضاء في مدة عامين.