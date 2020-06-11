الشاهين يعلن تقديمه اقتراحا بقانون لتكويت القضاء خلال عامين

11 يونيو 2020 || اعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وذلك لتكويت القضاء بالكامل خلال سنتين، داعيا أعضاء اللجنة التشريعية إلى منحة أولوية على جدول أعمالها.

وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان الاقتراح جاء استجابة لنداء القائمين على مرفق القضاء والذين صرحوا بانهم عاجزون عن البدء بالمحاكم وتشغيل مرفق القضاء بسبب وجود ٦٢ قاضيا من غير الكويتيين خارج البلاد.

واعتبر ان هذا التصريح قرع اجراس الانتباه والخطر لدينا مطالبا جميع السلطات بمساعدة السلطة القضائية في هذه المعضلة مشيرا إلى ان ما نحتاجه تشريعيا هو قانون لتكويت القضاء الكويتي.

وأوضح الشاهين ان هناك العديد من الاقتراحات بقوانين قدمت بهذا الشأن في وقت سابق ومنها اقتراح سبق له الاشتراك في تقديمه مع عدد من النواب في مجلس فبراير ٢٠١٢ .

ودعا أعضاء اللجنة التشريعية وفقا لما خولته لهم اللائحة الداخلية لأخذ هذا القانون بصفه الاستعجال وإعطائه صفة الأولوية خاصة وانه يأتي تلبية لنداء وطني طال توجيهه، مضيفا ” لقد تأخرنا كثيرا في الاستجابة له خاصة وان القضاء منذ قبل الخمسينات وهو يفتقد لهذا التكويت.

وأضاف ان قانون ١٩٩٠ الخاص بتنظيم القضاء اعطى للقضاء بصفة الاستثناء جواز تعيين غير الكويتيين لكن للأسف تحول هذا الاستثناء الى اصل واغلبية بعدد من المفاصل المهمة بالقضاء، لافتا إلى ان الاقتراح يلزم بالتكويت ويمنع تعيين غير الكويتي خلال مده زمنية يحددها الاقتراح متأملا ان يرى النور قريبا.

واعتبر ان ادعاءات البعض بوجود نقص في اعداد الكويتيين في مرفق القضاء غير صحيحة خاصه وان كلية الحقوق في جامعه الكويت وكليه القانون الدولية وكليات الحقوق العربية والأجنبية تخرج سنويا الاف الكويتيين في تخصصات القانون بجانب زملائهم في تخصصات الشريعة ولذلك فانه لا توجد هناك ندره في الطاقات المؤهلة.

وبين الشاهين ان القانون لا يلزم بالتدرج انما يتيح للقضاء تعيين ذوى الخبرة في مناصب قضاه ومستشارين بصفه مباشرة وان هذا ما فعله القضاء الكويتي عندما واجه نقصا في الأحوال الشخصية الجعفرية من خلال الاستفادة من الطاقات بتعيين المحاميين مباشره كقضاة ومستشارين مقترحا إعادة هذه التجربة وصولا إلى تكويت كامل للقضاء في مدة عامين.

ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص البند ب من المادة 19 من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي:

“أن يكون كويتيا، ويتم خلال سنتين من صدور هذا القانون إحلال الكويتيين بغير الكويتيين العاملين في سلكي القضاء والنيابة العامة”. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية انه لما كان للقضاء من أهمية بالغة في قيام الدول واستقرارها، ولما كان القضاء أحد السلطات العامة في الكويت، وشرفه ونزاهة وعدالة القضاة “أساس الملك وضمان للحقوق والحريات”.

ولما كان توطين الوظائف العامة، السيادية منها خاصة، مسؤولية كبيرة على السلطات العامة جميعا، لما له من فوائد اجتماعية واقتصادية وعلمية وعملية وغيرها.

ولما كانت الكوادر الوطنية القانونية، من محامين متمرسين وأساتذة قانون متخصصين وخريجين مجتهدین، قد غدت متوافرة ولا يشق لها غبار بالإتقان والعطاء.

لذا كان هذا “الاقتراح بقانون” لإلزام القائمين على مرفق القضاء والنيابة العامة، بإحلال الكويتيين في كافة الوظائف القضائية فيها، خلال حملة تصل إلى سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقد سبق تقديم اقتراح بقانون مطابق – بتوسع – في مجلس الأمة – المبطل بحكم المحكمة الدستورية في يونيو 2012 – بذات المضمون والهدف من السادة / فلاح الصواغ، د.

جمعان الحربش، محمد الدلال، د.

حمد المطر وأسامة الشاهين.