طلب نيابي بتخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة «المشروعات الصغيرة خلال أزمة كورونا»

تقدم النائب عبد الله الكندري ومحمد الدلال وصالح عاشور ود. عادل الدمخي ود. عبد الكريم الكندري، بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة للنقاش العام عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة فيروس كورنا المستجد.

وقال النواب في نص طلبهم إنه استناداً إلى المادة «112» من الدستور على ” يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.. ” .

وأكدت ذلك المبدأ الدستوري ونص المادة «146» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضافوا: أنه لما كان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورنا المستجد « كوفيد19» ، وهناك عدة تحديات تواجهه هذا الكيان، وقد أكدت الحكومة خلال هذه الأزمة بدعم وتمويل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الأزمة إلا هذا الدعم لم يكون كافي .

وتابعوا: ولما كانت هذه المعاناة والآلآم التي يشعرون بها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يومي والبحث عن حلول عاجلة لوقف هذا النزيف لكثير من الشركات الصغيرة.

وطالب موقع الطلب إدراجه في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والشؤون والمالية بفحواه بتخصيص ساعتين في الجلسة القادمة، وذلك بهدف الحفاظ على العمالة الوطنية في هذا القطاع ودعم هذا الكيان حيث أن أغلب دول العالم تعتبر المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر هي بوابة الدخول لبناء اقتصاد وطن.