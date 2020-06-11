اللجنة العليا لإعادة تشغيل مطار الكويت تبحث خطة التشغيل التدريجي

11 يونيو 2020 || بحثت اللجنة العلیا لإعادة تشغیل الرحلات في مطار الكویت الدولي الیوم خطة إعادة تشغیل الطیران التجاري التدریجي على عدة مراحل وكافة متطلباتھا بما یوافق القوانین الدولیة واللوائح في ظل جائحة كورونا المستجد.

وقال رئیس الإدارة العامة للطیران المدني الشیخ سلمان الحمود لـ على ھامش الاجتماع إن اللجنة ستتولى مقترحات الجھات ذات الصلة لإعادة التشغیل التدریجي وشركات الطیران وشركات الخدمات الأرضیة واستعداداتھا للعودة وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح الحمود وھو أیضًا رئیس «اللجنة العلیا» أن من مھام اللجنة اعتماد خطة إعادة تشغیل المطار وفقًا للقوانین الدولیة الصادرة عن منظمة الطیران المدني الدولي «الإیكاو» والمنظمات الدولیة الأخرى ذات العلاقة.

وأضاف أن خطة التشغیل ستتم كذلك وفقًا لقوانین «الطیران المدني» وقرارات كل من وزارات الخارجیة والداخلیة والصحة والإدارة العامة للجمارك ذات الصلة بمواجھة «كورونا».

وبین أن اللجنة العلیا ستتولى أیضًا الإشراف على تطبیق الخطة المعتمدة للتشغیل بما یحقق القواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بھا والإجراءات الصحیة والأمنیة المعتمدة دولیًّا ومحلیًّا وقیاس فاعلیتھا بما ینسجم مع الاشتراطات الدولیة المطلوبة لمواجھة ھذه الجائحة.

وذكر أن الجنة ستتولى كذلك مراجعة وإقرار توصیات دعم قطاع الطیران المدني والجھات ذات الصلة المتأثرین من «كوررنا».

وتضم اللجنة في عضویتھا كلًّا من مساعد وزیر الخارجیة لشؤون المراسم ضاري العجران ووكیل وزارة الداخلیة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي والأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد المھدي.

كما تضم اللجنة كلًّا من وكیل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثینة المضف والمدیر العام للإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي ومراقب شؤون المیزانیة في وزارة المالیة إضافة إلى ممثلین في الإدارة العامة للطیران المدني.

«إع»