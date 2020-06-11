وزيرة «الشؤون الاقتصادية» تشيد بتقدم الكويت في مؤشر الأداء البیئي العالمي

11 يونيو 2020 || ثمنت وزیر الشؤون الاجتماعیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل جھود مؤسسات الدولة الحكومیة والاھلیة والتطوعیة العاملة في تحسین الأوضاع البیئیة في البلاد الذي نتج عنه التقدم الملحوظ لموقع الكویت على الصعید الدولي.

وقالت العقیل في بیان صحفي الیوم إن التقدم الملحوظ الذي حققته الكویت أخیرا بمؤشر الأداء البیئي العالمي جاء نتیجة حسن التعامل مع السیاسات الجدیدة للھیئة العامة للبیئة وفق قانون حمایة البیئة «رقم 42 لسنة 2014 » وتعدیلاته.

وأعربت عن شكرھا للعاملین في الھیئة العامة للبیئة على جھودھم التي انعكست بشكل إیجابي لتبرز جانبا من التطور في إدارة الشأن البیئي في البلاد متمنیة استمرار ھذا التطور والتحسن للوضع البیئي للكویت على المستویات العربیة والاقلیمیة والعالمیة.

یذكر أن دولة الكویت سجلت قفزة نوعیة على مؤشر الأداء البیئي العالمي بحسب مركز البیئة التابع لجامعة «ییل» الأمریكیة متقدمة 14 مرتبة لتحتل المركز الثاني عربیا وال47 عالمیا من أصل 180 دولة خاضعة للتقییم بعد أن شغلت المركز ال61 عام 2018.

ویركز ھذا التصنیف على مؤشرات الصحة البیئیة وحیویة النظام البیئي وكل ما یتعلق بالاستدامة.

«إع»