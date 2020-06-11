وزير «الخدمات»: وصول شحنة آلیات لتعقیم الموانئ وشوارع الكويت

11 يونيو 2020 || اطلع وزیر الدولة لشؤون الخدمات وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحریص الیوم على خطة العمل الإداریة لمؤسسة الموانئ بشأن استئناف العمل الرسمي ضمن مراحل عودة الحیاة إلى طبیعتھا في ضوء أزمة فیروس كورونا المستجد .

وقال الوزیر الحریص في تصریح صحفي عقب الاجتماع إنه اطلع على عملیة وصول شحنات آلیات التعقیم التي تم شراؤھا أخیرا من الصین ووصلت إلى میناء الشویخ مساء الیوم.

وأوضح أن ھذه الآلیات ستعمل على تعقیم كافة الموانئ الكویتیة إلى جانب مناطق وشوارع البلاد إذ “ستجوب الشوارع خلال الأیام المقبلة عبر التنسیق مع الجھات المسؤولة عن ھذا الجانب”.

وأضاف أن عملیة استیراد ھذا النوع من الشاحنات تأتي ضمن الجھود الوطنیة لمؤسسة الموانئ في مساندة مختلف جھات الدولة لمجابھة تداعیات أزمة الفیروس المستجد.

ولفت إلى أن مؤسسة الموانئ ممثلة في میناءي «الشویخ» و«الشعیبة» عملت خلال الفترة الماضیة بكامل طاقتھا التشغیلیة دون توقف لتشكل بذلك ممر تعزیز المخزون الاستراتیجي.

وأشاد الوزیر الحریص ب”الدور الاستثنائي” لمنتسبي المؤسسة بقیادة المدیر العام الشیخ یوسف العبد الله خلال الأزمة.

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