وزارة الصحة : 520 إصابة جدیدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

12 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 520 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة في حین تم تسجیل 6 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال520 السابقة تضمنت «232 حالة لمواطنین كویتیین» و«86 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«53 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«39 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «165 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«119 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«105 حالات بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«78 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«53 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «44 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ» و«33 حالة بمنطقة الفروانیة» و«20 حالة بمنطقة العبدلي» و«19 حالة بمنطقة سعد العبدالله» و«19 حالة بمنطقة السالمیة» و«18 حالة بمنطقة حولي».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 172 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9619 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 194 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 2985 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 330129 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید 19 «25048 حالة بعد تعافي 911 إصابة خلال الساعات ال24 الماضیة.