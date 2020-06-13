وزير «الاوقاف»: فتح باب القبول لتعيين الكويتيين بوظيفة إمام أو مؤذن

13 يونيو 2020 || أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي عن فتح باب استقبال طلبات تعيين الكويتيين سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين للعمل بوظيفة إمام أو مؤذن لسد النقص في هذه الوظائف.

وأوضح العفاسي في تصريح صحفي اليوم السبت أن الوزارة تستقبل طلبات التعيين للوظائف المذكورة خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو الجاري مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي إيمانا منها باستثمار الكفاءات الوطنية المتخصصة وسد جميع الشواغر في الوظائف الدينية.

وأشار الى أن جميع الشروط المقررة لتعيين الكويتيين المتقاعدين بوظيفة إمام أو مؤذن جاءت مخففة تسهيلا من الوزارة من أجل قبول أكبر عدد منهم.

ولفت الى أنه تقرر إعفاء المتقدمين لهاتين الوظيفتين من الاختبار التحريري شريطة اجتياز المقابلة الشفوية وأن يكون المتقدم سليم الحواس كما اشترطت الوزارة على المتقدم لوظيفة إمام الحصول على مؤهل جامعي فما فوق والالتزام بالمنهج المقرر من قبل لجنة الاختبار.

وأضاف أن الوزارة اشترطت على المتقاعدين الراغبين في الحصول على وظيفة مؤذن حفظ جزأين من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد وحسن الأداء والصوت والإلمام بأحكام الطهارة والأذان والصلاة ومبادئ العقيدة.

ودعا العفاسي الراغبين في العمل بوظيفة إمام أو مؤذن من الكويتيين سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين التسجيل في الرابط الموجود على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة لمتابعة الآلية والشروط التي وضعتها الوزارة لقبول المتقدمين خلال الفترة المذكورة.