الغانم : جلسة الثلاثاء قائمة والمجلس سيناقش رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بعقد الجلسات المستقبلية

14 يونيو 2020 || قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان جلسة الثلاثاء قائمة وان المجلس سيناقش رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح المتعلقة بعقد الجلسات المستقبلية .

واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب اجتماع مكتب المجلس ” ناقشنا بمكتب المجلس اليوم عدة أمور منها رسالة موجهة من الأخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بخصوص جلسة يوم الثلاثاء ، ورسالة سابقة من الأخ معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح بخصوص نفس الجلسة”.

واوضح الغانم ان رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء ومرفقاتها أدرجت في بند الرسائل الواردة ليطلع عليها كافة النواب ولتتم مناقشتها في الجلسة القادمة.

وذكر الغانم ان فحوى الرسالة تتعلق بمذكرة من السلطات الصحية – المناط بها وفق قانون الصحة تقدير الأوضاع والأمور الصحية في البلاد – تدعو إلى أن يكون الاجتماع عن بعد أو عن طريق الانترنت وليس تقليديا.

واضاف الغانم ” للأسف هذا لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لعدة عوائق دستورية ولائحية، فلا بد من أن يكون هناك اجتماع فعلي مكتمل النصاب حتى نستطيع أن نراجع كل الأمور”، لافتا الى هذا الأمر يختلف عن موضوع اجتماعات اللجان الذي به اجتهادات مختلفة.

واستطرد الغانم قائلا ” مكتب المجلس قرر إدراج رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأخ رئيس مجلس الوزراء الذي كنت على اتصالات دائمة ومستمرة معه، آخرها اليوم أثناء اجتماعنا في مكتب المجلس، وستتم مناقشتها في المجلس”.

واكد الغانم ان القرار في المستقبل سيكون للمجلس في كيفية استئناف الجلسات أو إبقاء الوضع متروك لمكتب المجلس أو الدعوة لجلسات خاصة أو استئناف الجلسات العادية، حيث سيقرر ذلك عند مناقشة الرسالة الواردة من سمو رئيس مجلس الوزراء.

من جهة اخرى قال الغانم انه وفق الإجراءات اللائحية فالاستجوابات موجودة على جدول الأعمال ويفترض أن تكون يوم الثلاثاء، مبينا ان المهل اللائحية محددة وواضحة ويعلم بها كافة الوزراء في الحكومة.

واشار الغانم الى ان ” ايضا تم إدراج قوانين المداولة الثانية الواردة من اللجنة التشريعية والقانونية وبعض القوانين المتعلقة بأزمة كورونا والتي أعتقد عليها توافق”.

وبشأن المداولة الثانية لموضوع الاستبدال وموضوع القرض الحسن الموجدان على جدول الأعمال، قال الغانم “المداولة الثانية تكون دائما موجودة على جدول الأعمال لكن تناقش بعد وصول التقارير التكميلية إن كانت هناك تعديلات وبالتالي أتوقع من اعضاء اللجنة المالية أن ينتهوا من التقارير التكميلية وتكون موجودة على جدول الأعمال لمناقشتها”.

وأوضح الغانم انه إذا نوقشت الاستجوابات يوم الثلاثاء فسيكون يوم الأربعاء لمناقشة موضوع كورونا ومن ثم القوانين، مبينا انه في حال الحاجة إلى تمديد ليوم الخميس فمن الممكن أخذ موافقة المجلس على ذلك.

وفي ختام تصريحه قال الغانم ” الترتيب والأولويات والتصويت على العديد من الطلبات وطريقة ترتيبها موجودة في جدول أعمال المجلس وأي تغيير آخر يكون بقرار من المجلس أثناء الجلسة”.