وزيرة «الشؤون»: نحرص على رعاية المسنين ولهم الاولوية برغم جائحة «كورونا»

14 يونيو 2020 || اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الاحد الحرص على رعاية المسنين ومنحهم الاولوية دائما بالرغم من جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت العقيل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن اساءة معاملة المسنين الذي يصادف غدا الاثنين ان الكويت تأتي ضمن الدول التي صنفت بندرة الاساءة لكبار السن مع تزايد عددهم الذي سيبلغ بحلول عام 2025 نحو 16 بالمئة من المواطنين.

وافادت ان ارتفاع عدد المسنين في البلاد يثبت مدى الرعاية الحكومية لهذه الفئة من المواطنين لا سيما في الجانب الصحي فضلا عن الجوانب الاجتماعية والنفسية والارشادية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

واشارت الى تخصيص «الشؤون» إدارة كاملة باسم «إدارة رعاية المسنين» للاهتمام بكبار السن من 65 عاما من دون اي مقابل حفظا لكرامتهم وتقديرا لهم.

واكدت ان عدد حالات اساءة معاملة المسنين بالكويت تكاد لا تذكر مبينة ان الوزارة ممثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية وادارة رعاية المسنين لم تتوقف عن توفير مستلزمات كبار السن ولا سيما الأدوية وتستمر في إصدار بطاقات «أولوية» في ظل هذه الجائحة.

كما اكدت حرص الكويت على الاعتناء بهذه الفئة من المواطنين وذلك باصدار القانون رقم «18/2016» الذي يحمي كبار السن من العنف والاهمال وهي أول دولة خليجية اصدرت وطبقت قانونا مخصصا لهذه الفئة العمرية.

وقالت ان القانون ينص على معاقبة المكلف برعاية المسن في حال الاهمال أو التقصير في أداء المهام المطلوبة منه مؤكدة ان الكويت لم تسجل اي حالات حالات عنف مباشرة ضد كبار السن باستثناء قضايا إهمال بسيطة تمت السيطرة عليها.

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