أعضاء البرلمان العربي يواصلون المشاركة في الاجتماعات «online»

يواصل النواب الأعضاء في البرلمان العربي في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني «2019-2020»، المشاركة في اجتماعات اللجان البرلمانية عبر الاتصال المرئي عن بعد «online».

ويشارك اليوم النائب الدكتور محمد الحويلة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، كما سيشارك غداً النائب عسكر العنزي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وسيتم مناقشة مشاريع قوانين استرشادية ومنها مشروع قانون استرشادي، لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، وتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني وشبكة أمان اجتماعي، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2019 .

يذكر أن النائب علي الدقباسي شارك أمس في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العربي عبر الاتصال المرئي، كما شارك قبل فترة النائب خالد العتيبي في اجتماع اللجنة الإقتصادية للبرلمان العربي، إذ تمت مناقشة مشروع قانون حول التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي للمواصفات ومقاييس الجودة لتيسير التبادل التجاري، ومشروع رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي.