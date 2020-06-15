سعدون حماد يجدد مطالبه لوزير التربية بإنهاء العام الدراسي

15 يونيو 2020 || طالب النائب سعدون حماد وزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي بانهاء العام الدراسي في مدارس الوزارة اسوة بالمدارس الخاصة التي تسلم طلابها شهادات النجاح والانتقال للعام الدراسي الجديد.

وقال حماد في تصريح بمجلس الامة اليوم ان هناك 700 الف طالبا وطالبة في مدارس الكويت بمتوسط كل مدرسة 700 طالب، متسائلا عن المخاطر الصحية التي تحيط بهم حال عودتهم الى المدارس في هذا الوقت.

وطالب حماد وزير الصحة د.

باسل الصباح بتوجيه النصح الى وزير التربية وتوضيح المخاطر الصحية الناجمة عن عودة هؤلاء الطلاب الى مدارسهم.

واستشهد حماد برسالة وزير الصحة الى مجلس الامة بشأن عقد جلسة الثلاثاء يوضح فيها المخاطر الصحية لتجمع ما يقارب 100 شخصا في مكان واحد، مشيرا الى انه من باب اولى تطبيق ذلك على طلاب المدارس.

وأوضح ان ” مدارس القطاع الخاص عطلت من دون امتحانات وانهت العام الدراسي وسلمت طلابها شهادات النجاح بدرجات عالية، مطالبا ان يتم تطبيق ذلك على مدارس القطاع العام مراعاة للظرف الصحي الذي تشهده البلاد وحماية للطلاب.

من جهة اخرى اكد حماد انه كان من اول المطالبين بفتح ملف تجار الاقامات وقدم طلبا بهذا الخصوص لتكليف احدى لجان مجلس الامة بالتحقيق في هذا الملف والكشف عن تجار الاقامات الحقيقيين، معتبرا ان مايتم ترويجه عن تورطه في القضية المثارة تهدف الى خلط الاوراق لصرف النظر عن جلسة مجلس الامة والتي بها العديد من الموضوعات المهمة ولأغراض انتخابية.