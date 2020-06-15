الحويلة يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي عبر تقنية الاتصال المرئي

شارك النائب الدكتور محمد الحويلة عضو البرلمان العربي اليوم الاثنين في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك ضمن برنامج اجتماعات البرلمان العربي الافتراضية لشهر يونيو الجاري.

وتناول الاجتماع مقترح تعديل بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي وتقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي الى جانب تقرير حالة حقوق الانسان في الوطن العربي لعام ٢٠١٩.