«الخدمة المدنية» يحدد اجراءات تنفيذ خطة العودة التدريجية للعمل

15 يونيو 2020 || أصدر دیوان الخدمة المدنیة تعمیما بشأن الإجراءات التنفیذیة لوضع أحكام دلیل

سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل المعتمدة من مجلس الوزراء لافتا إلى أن العمل بموجب الدلیل یستلزم اتخاذ كل جھة حكومیة على حدة إجراءات التنفیذ.

وحدد الدیوان في التعمیم الذي نشره على حسابھ في «انستغرام» لتلك الجھات عدة توجیھات عامة بھذا الشأن مع مراعاة طبیعة نشاط واختصاص كل جھة والالتزام بالتعلیمات الصحیة والإجراءات الاحترازیة.

وأكد ضرورة إعداد جداول أسبوعیة للعاملین سواء في مقر العمل أو عن بعد أو بنظام التدویر ودون تدویر وعدم السماح لمن تقررإعفاؤھم بالحضور لمقر العمل مع تحدید ساعات العمل وفقا لاحتیاجات كل جھة وعدم الاخلال بالحد الأقصى للعاملین كما ھو محدد في الدلیل.

«إع»