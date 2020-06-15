وزير المالية يقترح ايقاف الاستبدال وانشاء كيان للتمويل الاسلامي لاصحاب المعاشات

15 يونيو 2020 || قال وزیر المالیة براك الشیتان ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامینات الاجتماعیة سیعقد الیوم اجتماعا للنظر في مقترح وزیر المالیة بانشاء كیان اعتباري مستقل یختص بالتمویل الاسلامي لاصحاب المعاشات التقاعدیة والافتراضیة على ان یعمل ھذا الكیان بمعدل ربح تنافسي لا یزید على معدل السوق السائد.

واضاف الوزیر الشیتان الذي یرأس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامینات الاجتماعیة في تصریح لـ انمقترحه نص على ان “یتم ایقاف العمل بالاستبدال الوارد بالباب السادس من الفصل الثاني من قانون التامینات الاجتماعیة بعد العمل بھذا الكیان على ان یتم تخییر الحالات القائمة بین الاستمرار بالاستبدال طبقا لاحكام قانون التامینات الاجتماعیة او التحویل لذلك الكیان”.

واكد وزیر المالیة حرصه على كل ما یخدم المتقاعدین وتخفیف الاعباء المالیة المترتبة على تكلفة عائد الاستبدال مع توفیر خدمة التمویل المتوافق مع احكام الشریعة الاسلامیة.

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