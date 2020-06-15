سعدون حماد يجدد مطالبته لوزير التربية بإنهاء العام الدراسي

15 يونيو 2020 || طالب النائب سعدون حماد وزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي بإنهاء العام الدراسي في مدارس الوزارة أسوة بالمدارس الخاصة التي تسلم طلابها شهادات النجاح والانتقال للعام الدراسي الجديد.

وقال حماد في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن هناك 700 ألف طالب وطالبة في مدارس الكويت بمتوسط كل مدرسة 700 طالب، متسائلًا عن المخاطر الصحية التي تحيط بهم حال عودتهم إلى المدارس في هذا الوقت.

وطالب حماد وزير الصحة د.

باسل الصباح بتوجيه النصح إلى وزير التربية وتوضيح المخاطر الصحية الناجمة عن عودة هؤلاء الطلاب إلى مدارسهم.

واستشهد حماد برسالة وزير الصحة إلى مجلس الأمة بشأن عقد جلسة الثلاثاء يوضح فيها المخاطر الصحية لتجمع ما يقارب 100 شخص في مكان واحد، مشيرًا إلى أنه من باب أولى تطبيق ذلك على طلاب المدارس.

وأوضح أن ” مدارس القطاع الخاص عطلت من دون امتحانات وأنهت العام الدراسي وسلمت طلابها شهادات النجاح بدرجات عالية، مطالبًا أن يتم تطبيق ذلك على مدارس القطاع العام مراعاة للظرف الصحي الذي تشهده البلاد وحماية للطلاب.

ومن جهة أخرى أكد حماد أنه كان من أول المطالبين بفتح ملف تجار الإقامات وقدم طلبًا بهذا الخصوص لتكليف إحدى لجان مجلس الأمة للتحقيق في هذا الملف والكشف عن تجار الإقامات الحقيقيين.

واعتبر أن ما يتم ترويجه عن تورطه في القضية المثارة تهدف إلى خلط الأوراق لصرف النظر عن جلسة مجلس الأمة والتي بها العديد من الموضوعات المهمة ولأغراض انتخابية، مشيرًا إلى أنه كلف محاميه بمقاضاة كل من أساء لشخصه.