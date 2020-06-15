وزير المالية يقترح إيقاف الاستبدال وإنشاء كيان للتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات

15 يونيو 2020 || قال وزیر المالیة براك الشیتان إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة سیعقد الیوم اجتماعًا للنظر في مقترح وزیر المالیة بإنشاء كیان اعتباري مستقل یختص بالتمویل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدیة والافتراضیة على أن یعمل ھذا الكیان بمعدل ربح تنافسي لا یزید على معدل السوق السائد.

وأضاف الوزیر الشیتان الذي یرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة في تصریح لـ أن مقترحه نص على أن “یتم إیقاف العمل بالاستبدال الوارد بالباب السادس من الفصل الثاني من قانون التأمینات الاجتماعیة بعد العمل بھذا الكیان على أن یتم تخییر الحالات القائمة بین الاستمرار بالاستبدال طبقًا لأحكام قانون التأمینات الاجتماعیة أو التحویل لذلك الكیان”.

وأكد وزیر المالیة حرصه على كل ما یخدم المتقاعدین وتخفیف الأعباء المالیة المترتبة على تكلفة عائد الاستبدال مع توفیر خدمة التمویل الموافق لأحكام الشریعة الإسلامیة.

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