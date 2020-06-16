الرئيس الغانم يرفع جلسة «مجلس الأمة» نصف ساعة.. لعدم اكتمال النصاب

رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

وتعقد اليوم الجلسة العادية لمجلس الأمة وعلى جدول أعمالها 19 رسالة واردة بالإضافة إلى الأسئلة البرلمانية والإحالات فضلا عن الاستجوابين المدرجين على جدول الأعمال والمقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني لوزيري التربية والمالية وعدد من تقارير اللجان البرلمانية مثل تقارير اللجنة التشريعية «الاعلان الالكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء»، وتقريري اللجنة المالية المتعلقين بقانون التأمينات الاجتماعية «الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر».