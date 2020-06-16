خليل الصالح: مشروع قانون متكامل لمعالجة التركيبة السكانية ستقدمه الحكومة خلال أسبوعين

16 يونيو 2020 || أعرب النائب خليل الصالح عن أمله في إنجاز مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي المعالجات المطلوبة لقضيتي التركيبة السكانية والكويتيين بلا رواتب.

وقال الصالح في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن بند الرسائل في جلسة اليوم ضم أكثر من 19 رسالة تتعلق بأمور مهمة للشعب والوطن، ومنها الرسالة الخاصة بموضوع «كويتيون بلا رواتب»، معتبرًا أنه أمر مؤسف أن يكون هناك أكثر من 3 آلاف مواطن بلا رواتب منذ شهر فبراير الماضي ولغاية اليوم.

واستغرب أن الحكومة لا تقوم بأي إجراء لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدًا أن على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بمبادرة لمعالجة هذه القضية.

ولفت الصالح إلى أن قضية التركيبة السكانية تبين خطورتها بعد أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى اتفاق أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية مع الجانب الحكومي على أن تقدم الحكومة خلال أسبوعين مشروعًا بقانون متكامل لمعالجة التركيبة السكانية يتضمن أعداد الوافدين الذين سيغادرون البلد سنويًّا وعدد الكويتيين الذين سيتم إحلالهم محل الوافدين، والفترة الزمنية المطلوبة لمعالجة التركيبة السكانية.

وبين الصالح أن لجنة تنمية الموارد البشرية ستنتظر انتهاء الأسبوعين وفي حال عدم ورود مشروع القانون للجنة فإن اللجنة ستبعث بكتاب تذكير إلى الحكومة ومن بعدها سترفع كتابًا إلى مجلس الأمة ورئيس الحكومة بأن هناك نوعًا من التباطؤ في معالجة هذه المشكلة التي تعاني منها الكويت.

في موضوع آخر قال الصالح إن القطاع الخاص أصبح طاردًا للكوادر الوطنية، ويجب وضع القوانين اللازمة لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتفعيل دور النقابات في دعم العنصر الوطني بالقطاع الخاص.

وأفاد أن أزمة كورونا أكدت أهمية دور الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا يجب زيادة عدد الجمعيات التعاونية والاستفادة من الأخطاء التي حصلت في تطوير القطاع التعاوني وإدارته.

وأكد ضرورة عدم قتل الروح الوطنية من خلال سوء التعامل الحكومي مع ملف مكافآت المتطوعين في أزمة «كورونا» ومنح المكافآت لأناس وترك آخرين، مبينًا أن المتطوعين أقدموا على خدمة بلدهم بدافع وطني وليس من أجل المكافآت، ويشهد على مواقفهم الغزو الغاشم.

«إع»