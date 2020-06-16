«ذوي الإعاقة»: إعفاء الموظف المعاق ومن يرعى معاقًا من العمل بالمرحلة القادمة

16 يونيو 2020 || أعلنت الھیئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أن دیوان الخدمة المدنیة وافق على إعفاء الموظف المعاق ومن یرعى معاقًا من العمل في المرحلة القادمة.

وقالت نائب المدیر العام للھیئة لقطاع الشؤون الإداریة والمالیة ودور الرعایة بالإنابة وفاء المحنا في تصریح صحفي اليوم إن ھذا الإعفاء یأتي تماشیًا مع دلیل سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل في الجھات الحكومیة.

وأكدت المحنا أن «الخدمة المدنیة» أوضح في رده على كتاب الھیئة الخاص بطلب إعفاء المعاقین والمكلفین برعایتھم عن العمل حتى استقرار الأمور الصحیة في البلاد بأن دلیل دیوان الخدمة تضمن في القسم الثاني حالات الإعفاء من العمل.

وأشارت إلى أن الرد نص بشكل صریح على إعفاء المعاقین من دوام العمل وكذلك إعفاء المكلف برعایة معاق الذي تتوافر فیه شروط تخفیف ساعات العمل وبذلك یتحقق طلب الھیئة الذي تقدمت به.

«إع»