«الداخلية»: حجز موعد مسبق «أونلاين» لمراجعي الوزارة

16 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بصدد إطلاق خدمة نظام حجز مواعيد مسبقة لبعض قطاعات وإدارات الوزارة لاستقبال مراجعيها من مواطنين ومقيمين.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة لعودة العمل تدريجيا في قطاعاتها تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكر البيان أن هذا النظام يقوم بتحديد موعد المراجعة عبر موقع الوزارة «www.

moi.

gov.

kw» واختيار الإدارة أو الجهة التي يرغب بمراجعتها لمنحه «باركود» بالموعد المحدد له.

وأضافت أن هذا النظام يعد استكمالا لما تم إنجازه من خدمات إلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين والمقيمين مبينة أنه سيتم الإعلان عن تفعيل هذه الخدمة قبل عودة استقبال المراجعين مع تحديد الإدارات التي ستباشر استقبال مراجعيها ضمن الخطة التدريجية لعودة العمل.

«ع.

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