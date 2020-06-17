الشيتان: خفض نسبة الاستقطاع للمتقاعدين إلى 15% نتاج لتعاون السلطتين

17 يونيو 2020 || أكد وزير المالية براك الشيتان أن موافقة مجلس الأمة اليوم على خفض نسبة خصم قروض الاستبدال للمتقاعدين إلى 15% يعبر عن التعاون الجاد بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق كل ما يخدم المتقاعدين.

وقال الشيتان في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن المجلس ناقش اليوم التقرير الخاص بقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ والخاص بنسبة الخصم لصافي المعاش التعاقدي بالنسبة لقروض الاستبدال.

وبين ان التقرير كان يتضمن خفض نسبة الخصم إلى ١٠٪؜ ولكن هذه النسبة فيها كلفة على الصناديق التأمينية، وبالتالي أرتأ الحكومة الإبقاء على نسبة ال ٢٥ ٪؜.

وأوضح أنه من باب التعاون وحرصا على المتقاعدين تم التوافق على خفض نسبة الخصم إلى ١٥٪، مثمنا التعاون بين الحكومة والمجلس لخدمة المواطنين.

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